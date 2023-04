Ed Sheeran a fait une sacrée surprise à un fan dans le métro

Ed Sheeran, qui fait l’objet d’un documentaire, sait comment donner du bonheur à ses fans. Dans une vidéo publiée lundi 10 avril 2023 sur la page Instagram SubwayCreatures, un compte répertoriant des situations étonnantes dans les transports en commun, on voit un certain Mike Yung chanter le nouveau tube d’Ed Sheeran, «Eyes Closed», sur le quai du métro de New York. C’est alors que derrière lui, apparaît la star qui se met à son tour à fredonner la chanson. L’homme se retourne et n’en croit pas ses yeux en découvrant son idole en chair et en os devant lui. Les deux se prennent aussitôt dans les bras, avant de reprendre le refrain ensemble.