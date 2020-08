Explosions à Beyrouth

Il a fallu 20 minutes «avant qu'elle ne bouge»

L'Unicef a mis en avant le «traumatisme» subi par les tout-petits, soulignant le besoin de prise en charge, après la double explosion qui a secoué le Liban.

«Maman, je veux pas mourir», a crié le fils de Hiba, six ans, en voyant du sang sur ses jambes. Pour lui, comme pour la grande majorité des enfants de Beyrouth, l'explosion meurtrière et dévastatrice au port il y a une semaine a généré d'importantes séquelles psychologiques.

L'Unicef a évoqué le «choc» et le «traumatisme» subis par les tout-petits, soulignant le besoin de prise en charge. Le drame du 4 août a fait au moins 160 morts et plus de 6.000 blessés, ainsi que des centaines de milliers de sans-abri, dont 100’000 enfants selon l'organisation onusienne.

«Coronavirus et une explosion?»

Son fils s'est pétrifié. «Quand il a vu le sang couler sur ses jambes, il était sous le choc. Il a commencé à hurler ‘Maman, je veux pas mourir’», avant de se jeter dans ses bras. Reprenant elle-même difficilement ses esprits, Hiba a tenté de le calmer. «Il m'a répondu ‘c'est quoi cette vie? Coronavirus et une explosion?’», poursuit-elle. «Imaginez, un enfant de six ans qui vous pose cette question".

Et son bébé a perdu connaissance. Il a fallu vingt minutes «avant qu'elle ne commence à bouger ou à pleurer», raconte la mère qui, sous le choc, n'a pour un temps plus produit de lait. Elle a pu recommencer l'allaitement mais la quantité étant insuffisante, elle doit utiliser du lait en poudre.

Hiba empêche son fils de regarder les informations et tente de l'occuper en permanence avec ses jouets dans sa chambre. Et elle a cherché des conseils sur internet pour savoir comment lui parler, le plus simplement possible et sans le traumatiser. «Il sursaute dès qu'il entend un bruit», précise-t-elle. «Je passe beaucoup de temps avec lui, au cas où il aurait besoin de parler».