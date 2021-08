JO de Tokyo - «Il a fallu surpasser nos limites pour ce bronze», raconte Vergé-Dépré

Joana Heidrich (à gauche) et Anouk Vergé-Dépré ont conquis la plus belle médaille de leur carrière.

« Je me souviens bien de ce match aux Jeux d’Athènes, j’avais rêvé devant ma télévision et c’est incroyable de le réaliser en équipe avec cette médaille » , a lâché Joana Heidrich après la conquête du deuxième bronze olympique du beach - volley suisse, 17 ans après le binôme masculin Heuscher/Kobel.

Rien à voir avec la demi-finale de la veille où les Suissesses n’avaient pas existé face aux Américaines April Ross et Alix Klineman . Cette fois, Joana Heidrich a été beaucoup plus tranchante au bloc, autant défensivement que sur ses attaques.

« C’était plus facile d’encaisser cette défaite, car au final nous n’avons pas eu la moindre chance de riv a liser av e c les Américaines, a souligné la bloqueuse helvète. Là, nous avons débarqué avec une mentalité de gagnantes sur le sable. Et ramené toute l’énergie qu’il nous restait .»

Classé en 44 minutes

Sa partenaire Anouk Vergé-Dépré a inscrit le point du bronze après 44 minutes de jeu disputées sous le cagnard , soit une température ressentie de 45 degrés avec le facteur de l’humidité . « C’était l’échauffement le plus dur de ma carrière et le match était très difficile physiquement, on est là depuis trois semaines et il fait tellement chaud, a soupiré la Bernoise en nage. On y a toujours cru, c’est ça la force de notre duo. Il a fallu surpasser nos limites physiques pour décrocher ce bronze , mais c’est incroyable de se dire qu’on est médaillées olympiques .»