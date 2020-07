Genève

Il a fallu «tricoter» la programmation du festival de La Bâtie

Les spectacles qui seront présentés à la fin de l’été étaient pour la plupart prévus ce printemps. Mais les organisateurs ont dû composer avec la situation sanitaire pour établir ce nouveau menu.

Sur les 18 spectacles présentés en première à La Bâtie, 10 sont des projets qui devaient être créés avant l'été, comme «La pièce parfaite», de Magali Mougel et Yvan Rihs, et «Madame de», de Valentine Savary et Fabrice Huggler. Parmi les autres créations figure encore «Teatro Amazonas», dernier volet de la trilogie du duo catalan et chilien Azknoa et Toloza, qui revisite l'histoire de la colonisation du point de vue indigène, a relevé Simone Toendury, conseillère artistique. Toujours dans le registre du théâtre documentaire, les Belges Silke Huysmans et Hannes Dereere proposeront «Pleasant Island», sur l'île de Nauru.