L’acteur Mikaël Mittelstadt a fui la France pour New York

Avant d’incarner Greg Delobel, élève à l’Institut Auguste Armand , dans la série «Ici tout commence», sur RTS1 et TF1, dans laquelle a joué Clément Rémiens , Mikaël Mittelstadt a vécu une période compliquée qui l’a poussé à s’expatrier aux États-Unis. «Mon départ à New York, c’était une fuite. J’ai quitté la France à cause de sa mentalité élitiste, basée sur les diplômes, confie le comédien de 25 ans dans «Télé-Loisirs». En outre, professionnellement, je passais régulièrement toutes les étapes des castings, mais ce n’était jamais moi qui étais retenu à la fin. C’est ma mère, la personne la plus sage que je connaisse, qui m’a dit: «Pars, ne te pose pas de question.»

Alors âgé de 19 ans, le Français, qui a été élève au Cours Florent, a donc quitté le domicile familial, non sans une certaine angoisse au moment du grand départ. «Je parlais bien anglais, mais partir sans connaître personne, c’était un peu flippant», se souvient-il. Au bout d’une semaine dans la Grosse Pomme, Mikaël a passé une audition et décroché un rôle. «J’ai compris que j’avais pris la bonne décision. J’ai fait du théâtre, beaucoup tourné dans des clips étudiants, pas mal de courts métrages et j’ai rencontré des stars comme Jake Gyllenhaal ou Peter Brooke (ndlr: célèbre metteur en scène) dont j’étais très admiratif.»

C’est en 2020 que son agent lui apprend qu’il a décroché un rôle dans «Ici tout commence», quelques jours avant le début du tournage. Ravi d’intégrer le casting du feuilleton, où apparaîtra bientôt Diane Leyre, l’acteur ne s’imaginait toutefois pas que son retour en France durerait aussi longtemps. «Mon idée, c’était de jouer dans cette série pendant six mois ou un an, et, ensuite, de repartir à New York pour reprendre ma vie laissée sur pause.» D’autant plus que la ville américaine manque énormément à celui qui a aussi incarné Gilbert Bécaud dans la série «Bardot», sur France 2. «Je ne suis pas seulement revenu avec plus de colliers (il rit), je me suis émancipé! D’après mes proches, il y a vraiment eu un avant et un après, assure-t-il. C’est important, à un moment de sa vie, de savoir quitter l’endroit où on a grandi.»