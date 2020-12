EuroMillions : Il a gagné 200 millions mais ne compte pas changer de vie

Le Français qui a remporté une somme astronomique le 11 décembre dernier garde les pieds sur terre et veut aider les autres.

C’est un gain record dans l’histoire de l’EuroMillions: le 11 décembre dernier, un Français a remporté le jackpot hallucinant de 200 millions d’euros. De quoi perdre la tête et se laisser happer par la folie des grandeurs. Or, l’heureux vainqueur a déclaré dans un communiqué qu’il ne comptait pas changer de vie. «Quand l’argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n’ont pas autant de chance. Sinon, ça n’a pas de sens», estime-t-il.

Joueur occasionnel, l’homme est devenu la 400e fortune de France. Il compte utiliser son argent pour créer sa propre fondation, y injecter plusieurs millions, et faire des dons aux établissements hospitaliers, révèle «Le Parisien». «Si j’arrive à faire vivre et grandir ma fondation, là j’aurai tout gagné», a confié le veinard lors de la remise de son gain en fin de semaine dernière. L’heureux gagnant souhaite naturellement conserver son anonymat. On sait qu’il s’agit d’un retraité, ancien cadre, domicilié dans le sud de la France.

«Hyper zen»

Il avait l’habitude de choisir ses numéros «en mélangeant des numéros fétiches, qui correspondent à des événements de sa vie, et des numéros aléatoires». En découvrant qu’il avait gagné, le retraité est resté «hyper zen». Il compte offrir une nouvelle voiture à sa fille et faire des travaux dans sa maison, qu’il n’a pas l’intention de quitter. Seule sa famille «très proche» est au courant de son incroyable destin, et le Français n’a pas modifié ses plans pour les fêtes de fin d’année. «Ça ne change rien. On fera exactement ce qui était prévu, même au niveau du menu», assure-t-il.

«Je suis particulièrement émue de savoir que ce grand gagnant souhaite partager en s’investissant dans des projets caritatifs», a déclaré Stéphane Pallez, PDG du groupe Française des Jeux. «C’était une belle rencontre. Ce qui m’a marquée, c’est son grand calme. Il y avait aussi chez lui beaucoup de douceur et de sincérité», a confié de son côté Isabelle Cesari, responsable du service Relations gagnants.