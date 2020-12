Le patron du syndicat des joueurs anglais veut changer les entraînements

«Cela a été très pénible pour tout le monde», a déclaré jeudi à la BBC Damian Hopley. L’ancien international anglais se dit favorable à une série de mesures, dont plus d’éducation, une plus grande cohérence dans l’arbitrage et une réduction des contacts. Un grand pourcentage des blessures se produisent pendant l’entraînement», a-t-il souligné, ajoutant qu’il fallait «voir ce qu’il est possible de faire pour rendre le jeu plus sûr».