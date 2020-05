James Arthur

Il a grossi à cause du confinement

Le chanteur James Arthur s’est empiffré de gâteaux pendant cette période de quarantaine. Pesant désormais 107 kilos, il promet de se mettre au régime.

À l’instar de nombreuses personnes cloîtrées chez elles à cause du Covid-19, James Arthur s’est réfugié dans la nourriture pour tromper l’ennui. «J’ai pris du poids depuis le début du confinement car il n’y a rien d’autre à faire que de s’empiffrer», confie le chanteur au « Sun ». Friand de sucreries, James s’est surtout lâché sur les gâteaux. «J’adore vraiment ça», avoue-t-il. Mais ce n’est pas tout. «Je suis pratiquement végétalien, donc j’ai voulu découvrir de nouvelles saveurs dans ce domaine en mangeant pas mal de viandes et de saucisses végétales», précise le Britannique de 32 ans.

Du coup, son appétit gargantuesque a eu de fâcheuses conséquences sur sa silhouette. «Je mesure 1m82 et je pèse 107 kilos maintenant, constate-il. Je me suis donc fixé l’objectif de perdre du poids.» Et l’artiste n’a aucune excuse. Il a sa propre salle de fitness dans sa maison. «Je veux sortir de cette quarantaine en étant plus en forme que jamais, dit-il. C’est un but que je veux vraiment atteindre.»