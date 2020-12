Prince Jackson est un jeune homme aussi généreux que l’a été son célèbre papa. Lundi 21 décembre 2020, le fils du roi de la pop a emmené 25 enfants et leur famille au siège social de la marque Mattel, à Los Angeles, pour fêter Noël avant l’heure, rapporte TMZ .

Sur place, l’Américain de 23 ans, qui a créé sa propre association humanitaire, Heal L.A. Foundation, a donné à 150 dollars à chacun des bambins, afin qu’ils puissent s’acheter ce qui leur plaisait dans l’immense centre commercial. Le sourire jusqu’aux oreilles, les gamins se sont rués sur les jouets et ont eu l’embarras du choix entre les Baby Yoda, les nombreuses poupées Barbie et autres Polly Pocket…

Pandémie oblige, Prince et ses jeunes invités portaient tous un masque. Mais nul doute que ce moment aura apporté à ces enfants la magie de Noël, en cette période difficile. Plus tôt dans l’année, par le biais de sa fondation, Prince avait fait distribuer des repas gratuits à des gens démunis, à Los Angeles. Michael Jackson, qui avait créé sa fondation Heal The World durant sa carrière, serait fier de lui…