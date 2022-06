Tracii Guns a joué le concert depuis les coulisses

Tracii Guns : Il a joué tout son concert depuis une salle de bains

Lors d’un live au Texas, le guitariste de LA Guns n’a pas voulu monter sur scène. Tracii Guns a participé au live de son groupe depuis les coulisses.

Le 23 juin 2022, le groupe de rock LA Guns s’est produit l’après-midi, en plein air, sous un soleil de plomb, dans la ville de Plano, au Texas. Sur scène, un musicien, et pas des moindres, manquait à l’appel: Tracii Guns, cofondateur dans les années 1980 de la formation qui a vendu plus de six millions de disques. Le guitariste de 56 ans a interprété l’intégralité du concert depuis un lieu incongru, dans les coulisses.