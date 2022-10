Hockey sur glace: Il a manqué un peu de lucidité à Ajoie

Tim Wolf a longtemps opposé son véto mais Sven Senteler et Zoug ont fini par s’imposer à Porrentruy.

Il n’aura manqué qu’une réussite au HC Ajoie pour comptabiliser une deuxième fois de suite. Face à un EV Zoug toujours habité par le doute, il s’est incliné sur le plus petit des scores. Un but de l’attaquant suédois Carl Klingberg, son quatrième de l’exercice, en début de période médiane a suffi au bonheur des siens.

Avant son déplacement à Porrentruy, Zoug c’était sept défaites en dix matches, trois lors des quatre dernières journées et pas davantage qu’un but marqué lors de chacun de ses quatre derniers déplacements. Dans ce contexte un brin anxiogène, les deux formations ont abordé ce duel avec prudence. Pas de prise de risque inconsidérée, juste ce qu’il faut d’audace offensive pour espérer faire basculer une partie.

Manque d’émotion

Revigoré suite à son succès de vendredi à Ambri – Zoug était lui au repos – Ajoie n’est pas parvenu à emballer la rencontre. Les joueurs de Suisse centrale non plus, soit dit en passant. D’où une rencontre pas inintéressante à suivre mais manquant tout de même d’émotion. Si les Jurassiens ont connu quelques séquences intéressantes en zone offensive, ils ont passé le plus clair de leur temps à faire bloc dans leur camp de défense.