Les faits se sont déroulés en mai 2019 alors qu’elle décide de faire un tour dans une friperie de Bruxelles. La boutique est tenue par des amis de Roméo Elvis et distribue sa marque de vêtement. La Belge de 23 ans essaie des vêtements et en sortant de la cabine, elle reconnaît la voix grave du rappeur. Intimidée, elle poursuit son shopping tout en discutant avec la star. «C’est trop fun: on chante sur la musique de fond et j’essaie d’autres vêtements. C’était comme si je faisais les magasins avec un pote, il n’a pas la grosse tête. Quand je re-rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c’est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau.» Elle assure pourtant ne pas l’y avoir invité. «Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses. Je lui dis : «Tu fais quoi ?» Il a un déclic. Il arrête tout et sort.»