Royaume-Uni

«Il a percuté l’eau si violemment qu’il a coulé à pic»

Un baigneur a été grièvement blessé après s’être lancé d’une célèbre arche haute de 60 mètres, samedi dans le Dorset. Un paddleur qui passait par là lui a sauvé la vie. Il témoigne.

Crise sanitaire ou pas, il y avait foule ce week-end sur le littoral de la Manche. La plage de la célèbre arche Durdle Door, dans le Dorset, a été prise d’assaut par une nuée de baigneurs. Et les plus téméraires d’entre eux n’ont pas résisté à l’envie de s’élancer du fameux rocher, haut de 60 mètres. Tout en se baladant à bord de leur planche de paddle samedi, Mike Wiley et son pote Dylan Kirkwood ont vu trois hommes sauter puis refaire surface sans problème. Juste après un quatrième saut, les deux amis ont tout de suite compris que quelque chose avait mal tourné.