Accident de téléphérique - Le petit Eitan, 5 ans, a perdu toute sa famille dans l’accident

Stresa (I) : Le petit Eitan, 5 ans, a perdu toute sa famille dans l’accident

L’enfant est l’unique survivant du drame survenu dimanche, en Italie où une cabine de téléphérique s’est écrasée au sol. Il a perdu ses parents, ses grands-parents et son frère dans la tragédie.

La chute d’une cabine téléphérique, survenue dimanche dans la station balnéaire de Stresa, dans le Piémont (nord de l’Italie), a fait 14 morts. Le seul survivant du tragique accident est un petit garçon nommé Eitan et âgé de 5 ans. Il a perdu toute sa famille dans l’accident.

À la suite de la chute de la télécabine, 13 personnes sont mortes sur le coup. Seul Eitan et un autre enfant âgé de 9 ans ont été épargnés. Ce dernier est décédé quelques heures après son arrivée à l’hôpital.

«Laissez-moi tranquille, j’ai peur»

Comme le rapporte Blick, Le petit garçon a perdu toute sa famille. Parmi les victimes de l’accident figurent ses deux grands-parents, Barbara et Tshak (71 et 83 ans), son père Amit (30 ans), sa mère Tal (27 ans) et son jeune frère Tom (2 ans). Originaire d’Israël, son père était parti en Italie pour étudier la médecine. Le petit frère d’Eitan est né à Pavie, en Lombardie, où vivait la famille. Les grands-parents, qui résidaient en Israël, étaient venus prendre de courtes vacances pour échapper aux bombes qui ravagent leur pays depuis la reprise du conflit israélo-palestinien.