Il a pinaillé sur la procédure, la Cour lui donne tort

Rickson 07.07.2020 à 15:17

Non mais je rêve......ils y en a qui doivent être à des années lumières de la gravité de ce virus. Et le pire. c'est qu'ils arrivent à porter en justice une décision provisoire qu'ils jugent disproportionnée. Et on appelle cela une atteinte à la liberté personnelle........mais ou va t'on, au nom de cette liberté? Non seulement cette personne risque de se mettre en danger (de mort probable), mais aussi tous son entourage, ou ceux qu'il a côtoyé.......incroyable qu'il y a des gens comme cela.