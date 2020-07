Golf

Il a pris 20 kilos en quelques mois

L’Américain Bryson DeChambeau s’est transformé durant le confinement. Il détaille son menu gargantuesque.

«Je vais prendre au moins deux verres de boisson protéinée sur un parcours, un tous les 6 trous: aux 6, 12... et à l'issue du dernier trou, un autre verre. Ensuite, je prends des encas quand je m'entraîne. Et quand je rentre à l'hôtel, je dîne: steak, pommes de terre avec deux verres de boisson protéinée», ajoute-t-il.

«Avant, j'avais l'habitude de prendre deux ou trois verres de protéines. Maintenant que j'ai pris du poids, je dois en consommer beaucoup plus. Heureusement, je trouve ça bon», conclut-il en estimant son apport calorique journalier «entre 3000 et 3500.»

«J'ai pris environ 20 livres (9 kg) (pendant l'arrêt des compétitions) et environ 45 livres (20 kg) au cours des neuf derniers mois», avait détaillé le colosse qui accuse désormais 110 kg pour 1,85 m, en expliquant que «l'objectif ultime est de devenir aussi fort que possible, pour donner force et vitesse à mon swing et voir comment il réagit.»