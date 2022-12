Soprano a retrouvé son fils né sous X

Soprano : Il a retrouvé son fils né sous X

C’est le fiston de l’artiste, aujourd’hui âgé de 27 ans et dont le prénom reste inconnu, qui a pris contact avec son célèbre géniteur. «J’avais fait exprès de parler de lui dans des interviews et dans mes chansons parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a marché! C’est magnifique!», s’est félicité Soprano, qui a trois autres enfants, Inaya, 15 ans, Lenny, 13 ans, et Luna, 10 ans, nés de son union avec sa femme Alexia.