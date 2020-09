Comme beaucoup de jeunes de son âge, Luis* est actif sur les réseaux sociaux. Et c’est cette activité qui a valu à ce jeune Portugais de 20 ans de se retrouver devant une juge, lundi, au Tribunal de Martigny (VS). Plus précisément à cause de trois vidéos.

Torture et homicides

Au cours de l’enquête, on a retrouvé sur son téléphone deux vidéos montrant des actes de cruauté envers les êtres humains, que Luis avait reçues en janvier sur WhatsApp. Sur la première, on voyait des policiers en train de battre une personne dont les mains étaient attachées et les yeux bandés. Sur la seconde, on voyait une femme, passagère d’une moto, utiliser une arme de poing et abattre un groupe de jeunes hommes. Luis pensait avoir effacé ces vidéos, et assure qu’il ne les a pas diffusées.