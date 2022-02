Etats-Unis – Il a roulé plus d’un million de kilomètres avec la même voiture

États-Unis : Il a roulé plus d’un million de kilomètres avec la même voiture

Un Américain et sa Volvo sont inséparables depuis 1991. Le constructeur a décidé de marquer le coup en lui offrant un nouveau véhicule.

Jim raconte qu’à l’époque, son oncle travaillait chez un concessionnaire d’une marque concurrente. «Quand j’ai ramené ma voiture à la maison, mon père ne m’a pas adressé la parole pendant un moment. Et je lui ai dit: Je te garantis que je roulerai un million de miles avec cette voiture! Et je l’ai fait», expliquait-il à Fox 2 en novembre. Quand il a franchi ce cap symbolique sur la route du travail, Jim n’a pu s’empêcher de penser à son défunt père: «Comme il n’est plus parmi nous, je n’ai pas pu lui clouer le bec», regrette-t-il.