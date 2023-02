Arthur Henry a samplé les sons de Kiev avant la guerre

Arthur Henry : Il a «samplé» les sons de Kiev avant la guerre

«J’ai demandé à une centaine de personnes (ndlr: dont des membres de Kalush Orchestra, gagnant de l’Eurovision 2022) de produire n’importe quel son que je pourrais transformer pour en faire un morceau. Merci beaucoup pour votre gentillesse, votre humanité et votre confiance. Kiev a été si accueillante et c’est définitivement une ville dont je me souviendrai pour toujours», a dit Arthur Henry précisant que sa visite dans la capitale l’avait profondément changé et marqué. «La ville n’est pas seulement belle, mais vous pouvez vraiment la sentir vivre. C’était comme si la ville pulsait en moi. De plus, l’une des premières choses que l’on remarque, c’est à quel point elle est verte et à quel point on se sent en sécurité», avait raconté l’as du beatbox sur Instagram en mai 2022.