Cheyenne Jackson

Il a souffert pour être beau

Cheyenne Jackson a subi cinq greffes de cheveux douloureuses, afin de rester séduisant. Il regrette de s’être infligé ça pendant plusieurs années.

Misant sur son physique avantageux depuis le début de sa carrière, Cheyenne Jackson a néanmoins souffert pour rester beau. Cette période de confinement l’a poussé à se confier à ce sujet. Dans un long message sur Instagram, l’acteur et chanteur de 44 ans a révélé qu’il avait subi cinq greffes de cheveux en l’espace de 14 ans. Un «horrible secret» qu’il a gardé parce qu’il en avait honte. Cheyenne a ainsi publié un photomontage où on le voit de face, mais aussi de dos avec une grande cicatrice sur l’arrière de son crâne. L’ Américain a expliqué qu’il avait commencé à perdre ses cheveux à 22 ans. Son frère plus âgé devenait chauve aussi, mais lui avait eu «le courage» de se raser le crâne. Or, pas question pour Cheyenne de suivre son exemple. «C’était très dur pour moi de voir mes cheveux tomber. Je me sentais moins attirant. Alors j’ai économisé et j’ai eu ma première greffe à 28 ans. Je ne l’ai dit à personne. Cela m’a coûté cher et cela a été très douloureux, mais je me suis senti mieux», se souvient-il. Au fil du temps, sa chevelure à continuer à s’affiner. Cheyenne a donc subi de nouvelles interventions en priant pour que personne ne s’en aperçoive: «J’avais peur que si on le découvrait, j’allais perdre de la valeur en tant qu’acteur et en tant que personne dans ce monde.»