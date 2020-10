Témoignage«Il a survécu aux bombardements, puis ils l’ont abattu»

Terrible malentendu

La douleur de la famille est d’autant plus grande qu’elle survient après huit longs jours d’espoir. «Quand la guerre a éclaté, on ignorait si Narek était toujours en vie, explique sa cousine. On a appelé l’armée arménienne et ils nous ont dit qu’il était «en route». On a pensé qu’il était en route pour l’hôpital. En fait, c’est son cadavre qu’ils transportaient».