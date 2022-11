Jura : Il a tenté d’importer illégalement plus de 2 tonnes de travers de porc

Le conducteur a été contrôlé. Comme le dit l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) mardi, l’homme, âgé de 37 ans, de nationalité portugaise, domicilié en France et détenteur d’un permis de conduire suisse, a expliqué qu’il amenait la viande pour son entreprise basée dans le Jura et qu’il prévoyait de fournir différents clients en Suisse. Le problème, en plus de n’avoir pas déclaré l’importation: il n’avait pas d’autorisation de travailler en Suisse.