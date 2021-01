Canada : «Il a tout fait juste quand les choses ont mal tourné»

Perdu en scooter des neiges, un adolescent de 17 ans s’est creusé une grotte dans la neige pour se mettre à l’abri, samedi en Colombie-Britannique.

Une belle balade en scooter des neiges dans l’arrière-pays de la Colombie-Britannique a bien failli virer au drame, samedi soir. De retour au parking, la famille de Paul* et ses amis ont constaté qu’il ne suivait plus, et qu’il ne semblait pas arriver. Certains membres du groupe se sont alors mis à chercher l’adolescent de 17 ans, pendant que d’autres avertissaient les secouristes de South Cariboo (SAR).