Lucerne : Il a transporté 5,4 kilos de coke et se retrouve en prison

Un trentenaire a importé de la cocaïne et s’est retrouvé devant le juge. Il a été condamné à 3 ans et 10 mois de réclusion. Il a fait appel.

Un homme de 37 ans a écopé d’une peine de prison pour avoir importé de la cocaïne en Suisse et en avoir vendu une partie. En tant que membre d’une bande, l’homme originaire du Nigeria avait effectué son premier transport de coke en été 2018. À l’époque, il avait pris en charge un kilogramme de cocaïne sur un parking de Saint-Louis en France et l’avait apporté à Lucerne. Pour la camoufler, la drogue avait été enveloppée dans un paquet de friandises. D’autres transports ont suivi par la suite

En l’espace d’à peine un an, il a commis des délits portant sur une quantité de 5,4 kilos de cocaïne. Il a été reconnu coupable de plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants et le tribunal pénal de Lucerne l’a condamné à une peine de trois ans et dix mois de prison. S’y ajoutent dix ans d’expulsion du territoire. Le jugement n’est pas encore définitif, un appel a été interjeté.