Drame de Gerlafingen «Il a tué pour éviter que sa famille ne soit déshonorée»

Un père de famille a tiré sur son beau-fils, en février 2017 à Gerlafingen (SO), parce que celui-ci avait menacé de mort sa fille. Son procès s’est ouvert mercredi.

AA * (34 ans) a été grièvement blessé et conduit à l'hôpital, où il est décédé la nuit suivante.

Un drame familial a secoué la localité soleuroise de Gerlafingen, le matin du 20 février 2017. I. S., aujourd’hui âgé de 57 ans, a tiré à deux reprises sur son beau-fils, A. A, qui avait 34 ans, et ce sous les yeux médusés de sa propre fille. Touché au cou et au ventre, A. A. était décédé peu de temps après à l’hôpital. Un des coups de feu avait par ailleurs manqué de peu sa fille.

Le procès d’I. S. s’est ouvert mercredi. Il est accusé de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui. Interrogé par la Cour, le prévenu a dit regretter son geste. Il s’est excusé auprès de la famille de la victime. «Je suis désolé que ses enfants doivent grandir sans leur père.»

Interrogé sur le déroulement des faits, I. S. a expliqué qu’une dispute entre lui et son beau-fils avait dégénéré dans la cage d’escalier de ce dernier. L’accusé a dit qu’il craignait qu’A. A. porte également une arme sur lui. «A la base, je voulais tirer sur son épaule. Mais il s’est retourné pile à ce moment-là et la balle l’a touché au cou.»

Les juges ont également interrogé G. S., fille du prévenu et épouse de A. A. Elle a expliqué avoir été régulièrement frappée par son mari au cours de leurs onze ans de mariage. Selon elle, il l’a aussi menacée de mort et a répandu des mensonges sur elle. «Ce n’était pas une bonne personne. C’était un psychopathe.» G. S. affirme aussi qu’il préférait sortir en boîte au lieu de s’occuper de ses enfants et n’en veut pas à son père. Un tel geste est compréhensible lorsque l’on voit souffrir ses enfants de la sorte, estime-t-elle.