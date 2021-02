France : «Il a un corps mieux entretenu que le mien, et j’ai envie de crever»

Au moment de se faire vacciner contre le Covid-19, Olivier Véran a tombé la chemise et gonflé les muscles. Des images qui ont follement amusé les internautes.

La scène est en passe de devenir culte. Lundi à Melun (Seine-et-Marne), le ministre français de la Santé a donné l’exemple en se faisant vacciner contre le Covid-19. Devant une forêt de caméras, Olivier a tombé la chemise, révélant torse et biceps musclés. Au moment de se faire administrer une dose du vaccin AstraZeneca, le neurologue a joué les solides gaillards: «Vous me dites quand vous piquez?», a-t-il demandé à l’infirmière, qui avait déjà commencé l’injection. «Ah ben!» a rétorqué le ministre, feignant plus ou moins bien la surprise. «Super rapide!» s’est ensuite enthousiasmé Véran, assurant qu’il n’avait «rien senti».