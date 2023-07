Joe Jonas a vécu un moment très gênant sur scène

Joe Jonas n’a pas peur d’écorner son image glamour. Invité dans l’émission Will & Woody sur la radio KIIS, jeudi 13 juillet, le chanteur des Jonas Brother a raconté une mésaventure très embarrassante qui lui est arrivée et qu’il n’avait encore jamais révélée dans les médias. «J’étais avec des amis hier et nous nous sommes demandé si l’on se souvenait de la dernière fois où l’on avait chié dans nos pantalons, a confié le mari de Sophie Turner. Pour moi, c’était il y a environ quatre ans, sur scène. C’est tout récent. Et j’ai pu m’en sortir grâce à une bonne thérapie. Disons que c’était un mauvais jour pour porter des vêtements blancs. Il a donc fallu que je me change immédiatement. Si vous consultez les archives, vous verrez un changement de vêtement en plein milieu du concert, comme si c’était un choix intéressant de porter d’autres habits aussi rapidement.»