Accident en Valais: il était bien au volant, dit le tribunal

«Trop ivre pour conduire»

Il a même tenté l’argument ultime: il était tellement alcoolisé que c’était tout simplement impossible qu’il puisse avoir été au volant, personne ne peut physiquement faire ça. Or selon le premier témoin arrivé sur les lieux, le gaillard était conscient et pouvait se tenir debout.

C’est d’ailleurs le témoignage de cet homme qui a joué un rôle prépondérant. C’est «le plus costaud des deux» qui est sorti en premier de la voiture et ce n’était pas le conducteur, a-t-il affirmé. Le Tribunal fédéral a alors comparé la stature des deux occupants. Le «plus costaud», identifié comme n’étant pas le conducteur, est un bûcheron qui mesure 200 cm et pèse 110 kilos. Même dans la nuit noire, le témoin ne pouvait pas les confondre, bien que le conducteur ne devait pas non plus passer inaperçu avec ses 190 cm et 72 kilos.