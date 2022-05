Affaire Jubillar: confrontation cruciale entre le suspect et son codétenu

Affaire Jubillar : «Il a vu les messages. C’est ça qui l’a fait vriller»

Cédric Jubillar est confronté ce jeudi à Marco, un ancien détenu qui affirme que son voisin de cellule lui a avoué le meurtre de sa femme Delphine.

Le trentenaire martèle depuis décembre 2020 qu’il est innocent. AFP

En prison depuis bientôt un an, Cédric Jubillar continue d’affirmer qu’il n’a rien à voir dans la disparition de son épouse Delphine. Si de lourds éléments pèsent contre le seul suspect de cette affaire, les enquêteurs n’ont pas encore mis la main sur une preuve irréfutable, qui conduirait à des aveux. Les juges d’instruction espèrent faire avancer le dossier en organisant, ce jeudi, une confrontation entre Cédric Jubillar et un certain Marco, rapporte «Le Parisien». Cet homme était le voisin de cellule de l’artisan plaquiste a passé des dizaines d’heures à converser avec lui à travers la fenêtre.

C’est ce même Marco qui avait fait des révélations fracassantes aux autorités l’année dernière, affirmant que le trentenaire lui avait avoué avoir tué sa femme avec un couteau. «J’ai pété un plomb, je me suis débarrassé d’elle», aurait admis Cédric Jubillar, réalisant tout de suite qu’il venait de lâcher une bombe. «Ces abrutis (les enquêteurs), ils ont rien contre moi. De toute façon, je suis innocent», se serait-il empressé d’ajouter. Selon Marco, le suspect lui aurait expliqué lors d’une autre conversation qu’il avait «enterré le corps» de Delphine «à côté d’un endroit qui a brûlé».

Des détails troublants

Mais le trentenaire estimait ne pas avoir suffisamment bien caché le cadavre et craignait que des intempéries ou des animaux sauvages ne le fassent réapparaître. Marco affirme par ailleurs que Cédric Jubillar lui a demandé d’entrer en contact avec sa compagne Séverine pour qu’ils déplacent ensemble le corps de Delphine. Placée en garde à vue en décembre, la quadragénaire a été relâchée et aucune charge ne pèse contre elle. Magistrates et enquêteurs estiment que le témoignage de Marco est tout à fait crédible. Il leur a en effet fait part de détails qu’il n’aurait jamais pu connaître sans avoir discuté avec Cédric Jubillar.

Sa description de l’éventuel passage à l’acte du trentenaire, par exemple, concorde avec des éléments du dossier qui étaient restés secrets. Ainsi, l’artisan plaquiste aurait raconté à son codétenu que le soir du 15 décembre 2020, il est allé rejoindre sa femme au salon. Celle-ci était alors sur son téléphone. «Il aurait d’abord vu un message de l’amant de sa femme avec qui elle textotait. Il a pris son téléphone des mains et a vu les messages. C’est ça qui l’a fait vriller», a témoigné Marco.

Au bout d’un moment, vous dites une connerie Cédric Jubillar

Cédric Jubillar, lui, a tenté de minimiser ses confidences: «Au bout d’un moment, quand on vous pose pour la 500e fois la même question et que vous êtes innocent, au bout d’un moment, vous dites une connerie, et ça, c’était ma connerie», a-t-il expliqué aux juges d’instruction. Marco a passé 16 ans en prison, entre 2003 et 2019, pour une affaire de viol. Il y est retourné en janvier 2021 pour «menace de crime» sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Libéré en septembre 2021, il vit désormais au Portugal. Il affirme vouloir aider les autorités pour le bien de la famille et des enfants de Delphine Jubillar.