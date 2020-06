Trop heureux de la victoire

Il a «Zlatané» les gestes barrière

Le joueur milanais est accusé d’avoir un peu trop pris ses aises, au terme de la dernière partie de Hammarby, le club dont il est partiellement propriétaire.

En Suède, on a beau avoir traité l’épidémie du nouveau coronavirus de façon bien plus laxiste que dans les autres pays européens, il n’en reste pas moins que quelques gestes barrière doivent être respectés. D’autant plus dans le championnat de football local, qui a lui aussi repris au coeur du mois de juin, a bien entendu édicté pas mal de règles lui aussi.