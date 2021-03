Kyle Walker a suivi l’exemple d’autres joueurs anglais et sollicité les services d’un doberman pour assurer la sécurité de son domicile.

Les footballeurs de Premier League gagnent extrêmement bien leur vie, mais cela ne revêt pas que des avantages. Les cambriolages chez les stars du ballon rond virent à la mode, et le phénomène a choisi le nord-ouest de l’Angleterre pour épicentre. Dans les banlieues cossues de Grand Manchester ou du Merseyside, où sont domiciliés la plupart des joueurs de City et United, de Liverpool et d’Everton.