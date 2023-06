Chris Hemsworth admet que Thor 4 était un peu stupide

Chris Hemsworth aux côtés de Natalie Portman, dans le film «Thor: Love and Thunder», sorti en 2022.

Pourtant très attendu par les fans de l’univers Marvel, «Thor: Love and Thunder» a fait un flop à travers le monde, lors de sa sortie au cinéma durant l’été 2022. Et les critiques n’ont pas épargné le long métrage réalisé par Taika Waititi. Interviewé par le magazine «GQ», Chris Hemsworth, qui incarne le superhéros dans la saga, est revenu sur cet échec. Il s’est souvenu de sa rencontre avec des enfants qui s’étaient mis à critiquer son film. «lls me disaient qu’il y avait trop d’humour dans «Thor 4». Que l’action était cool mais les effets visuels pas aussi bons. Forcément, ça m’a fait grincer des dents, mais ça m’a fait sourire aussi», a-t-il raconté.