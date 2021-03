Ce verdict va soulever de nombreuses questions sur les pratiques passées de l’équipe Sky, qui a dominé le cyclisme entre 2012 et 2018.

L’ancien médecin de Sky et de l’équipe britannique de cyclisme, Richard Freeman, a été reconnu coupable, vendredi, d’avoir commandé de la testostérone en 2011, à des fins de dopage, selon le Conseil général des médecins britanniques.

L’ex-directeur nie vigoureusement

Après une audience de plus de deux ans, les décisions sur ces accusations ont été rendues par le Medical Practitioners Tribunal Service. Freeman a affirmé que la testostérone avait été commandée pour traiter les problèmes d’érection de l’ancien directeur de la performance, Shane Sutton, ce que l’Australien a vigoureusement nié.

Ce verdict va soulever de nombreuses questions sur les pratiques passées de l’équipe britannique, qui a dominé les derniers Jeux olympiques, ainsi que sur les performances de l’équipe Sky, qui a remporté six Tours de France entre 2012 et 2018, grâce à Bradley Wiggins, Christopher Froome et Geraint Thomas.