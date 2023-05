Vaud: «Il agonisait mais la porte de son studio n’a été ouverte que deux jours après»

Médecin apprécié

La disparition du chirurgien-orthopédiste a beaucoup ému ses patients. «Un au revoir pour celui qui m'a opéré, sauvé et remis sur pied. Je m'associe à tous ceux qui ont reçu les bienfaits de ses compétences et de sa gentillesse», a réagi un homme. «Cher Docteur, merci», a témoigné sobrement une patiente. Marié et père de deux enfants majeurs, le défunt aurait quitté sa maison pour louer un studio à cause d’un problème de couple, l’été passé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès.