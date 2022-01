Winterthour : Il agresse l’ambulancier qui le conduit aux urgences

L’individu a aussi endommagé l’ambulance et le matériel médical. Les dégâts sont estimés à plus de 50’000 francs.

Peu avant d’arriver à destination, il s’est attaqué à l’ambulancier qui s’occupait de lui et l’a blessé. Il a également détérioré l’ambulance et le matériel médical avant de s’enfuir. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 50’000 francs.

Il a été arrêté peu de temps après non loin des lieux de l’incident et reconduit aux urgences. Une fois ses soins médicaux terminés, l’individu a alors été arrêté. Il devra répondre de violence et menaces contre les autorités, de lésions corporelles, de dommages matériels et d’infraction à la législation sur les étrangers.