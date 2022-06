Bâle : Il agresse un homme devant la gare, des passants le neutralisent

Un homme de 63 ans a été assommé par un individu devant la gare de Bâle dimanche en fin de journée.

Un homme a été agressé et blessé dimanche, peu avant 18h30, sur la place de la Gare à Bâle. D’après les autorités bâloises, l’homme de 63 ans marchait de la gare en direction de la station de tram lorsqu’il a été soudainement attaqué par derrière.

L’agresseur l’a frappé à la tête avec un objet, ce qui a fait tomber la victime à terre. Des passants ont ensuite réussi à arrêter l’auteur de l’agression et à le remettre à la police. Le suspect est un Suisse âgé de 39 ans. La victime a été transportée aux urgences par les services sanitaires. Le déroulement des faits et la raison de l’agression ne sont pas encore connus et font l’objet d’une enquête. La police a lancé un appel à témoins.