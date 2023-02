Genève : Il aide une octogénaire à se suicider, la justice l’acquitte

Une décision qui pourrait faire précédent dans le domaine du suicide assisté. La Cour de Justice genevoise a prononcé l’acquittement du médecin et ancien vice-président d’Exit, Pierre Beck, poursuivi après avoir aidé une octogénaire en bonne santé à se suicider, révèle la RTS . Celui-ci avait prescrit du pentobarbital à une épouse qui ne supportait pas la perspective de vivre sans son mari gravement malade. Le couple s’est suicidé ensemble en 2017.

En 2018, par ordonnance pénale, le ministère public genevois avait déclaré le médecin coupable d’infraction à la loi sur les médicaments. Le parquet estimait que «le droit fédéral ne permet pas la prescription de pentobarbital à une personne en bonne santé». Un raisonnement confirmé deux fois en appel mais annulé par le Tribunal fédéral en 2021 . Ce dernier avait toutefois émis une réserve quant à une possible infraction à la loi sur les stupéfiants et avait renvoyé le cas à la justice genevoise.

Un soulagement

Il y a quelques jours, le tribunal genevois a estimé que Pierre Beck n’avait pas failli non plus à cette norme. Un soulagement pour le médecin, qui indique que s’il se retrouvait à nouveau dans cette situation, il referait la même chose «pour permettre une mort douce et sans danger». Le ministère public genevois pourrait faire recours sous 30 jours.