Cannabis : Il amène de l’herbe au poste puis porte plainte contre… la police

Un activiste du chanvre remet volontairement du cannabis à la police, puis dépose un recours contre cette «saisie». La justice n’entre même pas en matière.

Nino Forrer, un activiste du chanvre de 29 ans, s’est rendu au poste de police cantonale de Stäfa (ZH) et y a remis de son propre chef un petit sachet contenant un gramme de cannabis. Plus tard, les médias en ont parlé et des photos de lui sont apparues, le montrant devant un poste de police.