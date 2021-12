États-Unis : Il annonce en direct sur Facebook qu’il va tuer son ex: «Oh, la voilà»

Un Américain de 44 ans a abattu son ancienne copine d’une balle dans la tête. Il a ensuite posté une vidéo sur le réseau social pour annoncer qu’il allait en faire de même avec son ex-femme.

Le regard vide, Rajaee Black fixe la caméra de son téléphone et se lance, en direct sur Facebook, dans une confession glaçante. «J’ai fait quelque chose de fou. Je viens de tirer une balle dans la tête de mon ex-copine. On aurait dit un rêve. Jamais je n’aurais pensé être ce type. Je ne peux pas aller en prison, alors la personne qui a vraiment déclenché ma dépression et tout ça, c’est mon ex-femme. Donc c’est à son tour», explique-t-il. Quelques secondes plus tard, une porte s’ouvre et l’homme de 44 ans s’exclame: «Oh, voilà mon ex-femme. Le jour est arrivé», avant de foncer dans sa direction. La vidéo s’arrête là.