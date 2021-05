Auberge à Laax (GR) - Il annule leur réservation parce qu’ils ont un handicap mental

Une semaine de vacances à Laax (GR), une station idyllique nichée entre les montagnes et les lacs. C’est ce qu’a voulu offrir la fondation «Freier leben» à douze jeunes souffrant de troubles d’apprentissage et d’un léger handicap mental. Pour cela, elle a réservé plusieurs chambres dans une auberge de jeunesse de la localité grisonne. Selon l’échange de mails entre le patron et la fondation, que «20 Minuten» a pu se procurer, tout s’est déroulé normalement au début. Le gérant a expliqué que les chambres étaient libres et la fondation s’est dite prête à vouloir verser un acompte pour la réservation. Or soudainement, le patron de l’auberge a fait marche arrière.