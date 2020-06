il y a 48min

Jeremstar, 33 ans, se réjouissait de participer pour la troisième fois dans «Fort Boyard», sur France 2. Instagram

Jeremstar

Il annule sa participation à «Fort Boyard»

Jeremstar ne relèvera pas les défis de l’émission de France 2. Tout ça à cause de personnes malveillantes à son égard.

de Ludovic Jaccard

Grosse frustration pour Jeremstar. Alors qu’il devait participer à la prochaine saison de «Fort Boyard», il s’est vu contraint d’y renoncer. Arrivé mardi 23 juin 2020 sur le tournage de l’émission, le Youtubeur n’y est pas resté à cause d’une raison bien particulière. «Alors que je m’apprêtais à participer à la nouvelle saison de «Fort Boyard», la production m’a informé que plusieurs personnes qui me diffament et me harcèlent depuis plusieurs semaines, motivées par l’argent, l’avaient contactée pour raconter des choses infâmes à mon sujet, confie-t-il dans «Télé-Loisirs». J’ai décidé de quitter immédiatement le tournage afin d’entamer des procédures judiciaires.»

Très remonté, le Français de 33 ans a précisé que toute personne ou média relayant des calomnies, comme cela a déjà pu être le cas par le passé, sera immédiatement attaqué en justice. «J’aime «Fort Boyard», les membres de la production et Olivier Minne. J’ai contacté la productrice Alexia Laroche-Joubert pour lui dire que je préférais entreprendre des actions immédiates plutôt que de poursuivre le tournage, explique-t-il. Ayant déjà subi de violentes attaques par le passé, je ne sais que trop bien comment la presse peut s’emparer de ce genre de sujet et faire des raccourcis honteux. Je ne voulais pas revivre une pareille chose à cause de personnes malveillantes.»