Pharrell Williams annule son festival dans sa ville

Pharrell Williams : Il annule son festival à cause «d’énergies toxiques»

Le Something In The Water, créé par Pharrell Williams, ne reviendra pas à Virginia Beach, ville d’origine du hitmaker.

Le producteur et chanteur de 48 ans voulait booster sa ville de Virginia Beach. AFP

Pharrell Williams l’a mauvaise, pour ne pas dire plus. Son festival Something In The Water, qu’il avait fondé en 2019 dans sa ville natale de Virginia Beach, ne connaîtra pas de deuxième édition. Celle-ci aurait dû avoir lieu au printemps 2022. Le producteur et chanteur américain, qui a ouvert au printemps 2021 un hôtel à Miami, l’a signifié par écrit dans une lettre envoyée au maire et relayée par Wavy.com.

«J’aime la ville de Virginia Beach. Je l’ai toujours aimée ainsi que ses habitants. Quand on a créé ce festival, c’était pour diminuer les tensions raciales, unir la région et développer le tissu économique local. Nous y sommes parvenus. Je souhaite que les dirigeants de Virginia Beach ressentent, suite à l’abandon du festival, la même chose que j’ai ressentie après le décès d’un de mes proches», a écrit Pharrell Williams en faisant référence au décès suspect de son cousin de 25 ans en mars 2021 sous les balles d’un agent de la police locale. Selon le hitmaker, la ville traine pour faire la lumière sur cette affaire. Et de citer des «énergies toxiques» qui règnent au sein de la municipalité.

Lors de sa première édition, en avril 2019, Pharrell Williams avait réuni un casting impressionnant autour de lui: J Blavin, Diplo, Pusha T, Travis Scott ou encore Jay Z en invité surprise.