Lausanne: Il aperçoit deux gays en couple et les tabasse: 80 jours de prison

Nouvelle norme pénale depuis 2020

En juin 2021, le succès de la Nati sur la France lors de l’Eurofoot avait fait déferler l’allégresse dans les rues. Mais ce soir-là, à Martigny (VS), trois personnes à bord d’un véhicule arborant un drapeau arc-en-ciel avaient été insultées et frappées par des inconnus. Deux des agresseurs ont été retrouvés. Ils ont été condamnés pour discrimination et incitation à la haine par le Tribunal de Martigny, jeudi. Un prévenu a écopé de nonante jours-amende à 30 francs avec un sursis de deux ans et d’une amende de 600 francs. Le second de cinquante-cinq jours-amende à 30 francs avec un sursis de deux ans. Selon «Le Nouvelliste», c’est la première condamnation du genre en Valais depuis que la norme pénale contre la discrimination basée sur l’orientation sexuelle est entrée en vigueur en juillet 2020. En 2022, 134 agressions et discriminations ont été signalées à la LGBTQI-helpline. Mais seuls 11% de ces cas ont été dénoncés à la justice.