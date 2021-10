France voisine : Il apporte un obus en cours d’histoire: 700 personnes évacuées

Un collégien a amené une munition pour la montrer à son professeur et à ses copains. Les forces de l’ordre ont dû sécuriser l’établissement. Au final, l’engin s’est révélé inoffensif.

L’enseignement pratique a des limites que la sécurité des élèves et des professeurs ne tolère pas. Mardi, au collège Georges-Charpak de Gex (Ain/F), près de la frontière franco-genevoise, un adolescent a amené un obus en classe d’histoire. Objectif: partager sa découverte avec ses camarades et son enseignant. Ce dernier a immédiatement prévenu la direction de l’établissement, qui a fait appel à la gendarmerie. Les 700 élèves et employés du collège ont été évacués, raconte «Le Dauphiné Libéré». L’alerte a mobilisé les démineurs de Lyon.