Tahar Rahim apprend à chanter pour incarner Aznavour

Tahar Rahim : Il apprend à chanter pour incarner Aznavour

Afin d’être le plus crédible possible dans le futur biopic «Monsieur Aznavour», Tahar Rahim interprétera lui-même des titres du regretté chanteur.

Alors qu’on apprenait il y a quelques semaines que Tahar Rahim allait incarner Charles Aznavour, dans un biopic réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, l’acteur s’est exprimé pour la première fois sur ce nouveau projet. Se glisser dans la peau du chanteur français, décédé en 2018 à l’âge de 94 ans, impressionne beaucoup Tahar, qui a davantage confiance en lui depuis qu’il est papa. «C’est le plus grand ambassadeur de la France à l’international. Il a chanté dans tellement de langues, s’est produit dans tant de pays, il a connu une longévité de carrière unique, a confié le Franco-Algérien de 41 ans dans «Télé 7 jours». C’est un symbole de réussite de vie, il vient de tout en bas. Il a arrêté l’école très tôt, il s’est mis à travailler jeune et n’a jamais lâché sa passion. C’est un bel exemple. Et puis, il nous a laissé un catalogue de chansons extraordinaire, c’est une plume unique.»