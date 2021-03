États-Unis : Il apprend en direct à la télé qu’une tornade a frappé sa maison

Un météorologue a dû quitter le plateau quelques instants pour prendre des nouvelles de sa femme, alors qu’une tornade meurtrière sévissait en Alabama.

Plus tard, James Spann a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et remercié les internautes pour leur soutien. «Bien que nous ayons perdu de nombreux arbres, la maison est intacte et nous n’aurons pas à la reconstruire. S’il vous plaît, pensez à d’autres personnes à travers l’État qui ont subi des dommages beaucoup plus graves… certains ont perdu leur maison et sont sans abri ce soir. Merci encore pour votre gentillesse», a écrit le météorologue.