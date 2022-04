Hockey : Il apprend la bagarre à son fils de trois ans

Avec 662 minutes de pénalité en 724 matches de NHL, Zach Bogosian n'est pas le plus gros bagarreur de la Ligue, Mais il a quand même appris les bases à son rejeton.

«Il m'a demandé si je voulais me battre, alors c'est lui qui a voulu le faire. C'était amusant. On se souvient de nous à cet âge, de ce que c'était... De le voir aimer le jeu autant que moi, c'est un moment de fierté pour un père.» Zach Bogosian a appris à son fils Hunter, trois ans, les rudiments de la bagarre en NHL et les images sont splendides.