e-sport : Il apprend par un tweet qu’il est viré de son équipe

L’esprit d’équipe a des limites chez New York Excelsior. Sang-min «Myunb0ng» Seo l’a appris à ses dépens. En prenant connaissance de la composition des équipes de l’Overwatch League publiée sur Twitter, il a eu la désagréable surprise de comprendre qu’il n’en faisait plus partie. Quelques heures auparavant, sa désormais ex-structure New York Excelsior avait pris soin d’annoncer une nouvelle recrue sans que «Myunb0ng» puisse s’imaginer qu’elle venait de lui piquer sa place.