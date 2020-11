Football : Il apprend qu’il est au positif au Covid-19 en plein match!

Le défenseur croate Domagoj Vida, qui a disputé mercredi soir la première mi-temps d’un match amical contre la Turquie, a été informé en cours de rencontre qu’il avait été testé positif.

Lors d’un test que les joueurs ont effectué lundi pour pouvoir disputer ce match, ils étaient tous négatifs, explique la fédération dans son communiqué. Mais ils ont été de nouveau testés mercredi matin, en vue de la rencontre prévue contre la Suède, samedi, dans le cadre de la Ligue des nations, et il s’est avéré que Vida avait entretemps était contaminé.

Confirmation à la fin du match

La confirmation de sa contamination est tombée après la fin du match (qui s’est conclu sur un nul 3-3), «après minuit» à l’issue d’un second test, selon le communiqué. «Vida restera en isolement à Istanbul dans les prochains jours, en respect des règles en vigueur», est-il ajouté.

Le joueur de Besiktas Istanbul manquera ainsi les deux prochaines rencontres de son équipe en Ligue des nations, celles contre la Suède samedi, et contre le Portugal mardi. «Tous les autres joueurs et les membres du personnel ont été testés négatifs et se rendront en Suède selon le programme», est-il ajouté.